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Единый день голосования

Матвиенко заявила, что обсуждала с главой ПАСЕ тему парламентских выборов в России

Матвиенко заявила, что обсуждала с главой ПАСЕ тему парламентских выборов в России.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЕдиный день голосования
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