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Матвиенко уверена, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в ЕС

Матвиенко выразила уверенность, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована в ЕС.

Чижов заявил, что планы Евросоюза по введению углеродного налога вызывают опасения у РФ
По словам постпреда России при ЕС, пока в Евросоюзе не наблюдается большого единства относительно этой инициативы
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