В Эстонии на выборах в Госдуму могут проголосовать до 83 тыс. граждан РФ

ТАЛЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 82 или 83 тыс. российских граждан могут принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу в Эстонии. Об этом во вторник сообщил посол России в Эстонии Александр Петров.

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"Мы исходим из того, что в Эстонии имеют право принять участие в голосовании порядка 82-83 тыс. граждан", - сказал он на брифинге.

Посол добавил, что точное количество граждан РФ, проживающих в Эстонии, неизвестно, поскольку обязанности регистрироваться в консульском учреждении за рубежом у граждан нет.

"Хочу сказать, что мы готовы максимально открыто проводить голосование на всех наших участках", - добавил Петров.