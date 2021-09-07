Россия получила приглашение на церемонию объявления нового правительства Афганистана

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления состава нового правительства Афганистана. Об этом сообщил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Приглашение получили. Будет посол", - сказал он.

Дипломат добавил, что не располагает информацией о том, когда именно состоится церемония.

Как сообщил ранее представитель талибов Ахмадулла Муттаки в Twitter, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник, 7 сентября, приняло решение объявить состав нового правительства Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.