Слуцкий считает, что рано делать выводы после формирования талибами кабмина

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, но преждевременно делать выводы после объявления движения "Талибан" (признано террористическим, запрещено в РФ) о формировании правительства. Такое мнение во вторник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делать какие-либо выводы или заявления после того, как движение "Талибан" объявило о составе своего правительства, пока преждевременно. В данной ситуации необходимо следить за следующими шагами талибов и за тем, как будет складываться общая ситуация", - сказал он журналистам.

Депутат отметил, что "Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис". "Мы также выступаем за обеспечение безопасности в регионе и предотвращение расползания террористической угрозы", - заключил он.

Ранее во вторник захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило состав нового кабинета министров страны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.