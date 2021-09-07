Россия и Индия подтвердили готовность и далее сотрудничать в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Очередной раунд российско-индийских межведомственных консультаций по вопросам обеспечения безопасности в сфере IT состоялся во вторник в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

"По итогам консультаций стороны подтвердили заинтересованность и готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию в интересах обеспечения национальной безопасности России и Индии в информационной сфере", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Совбезе, на консультациях стороны обсудили выполнение плана, определяющего реализацию основных направлений российско-индийского сотрудничества по обеспечению кибербезопасности. В том числе рассматривались конкретные аспекты борьбы с использованием IT в террористических и иных преступных целях, расширение практического сотрудничества национальных центров реагирования на компьютерные инциденты, другие вопросы, связанные с противодействием угрозам в данной сфере.

Российскую делегацию возглавил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, индийскую - заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Раджиндер Кханна.

Мероприятие состоялось в преддверии российско-индийских консультаций по вопросам безопасности, которые секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет в среду в Нью-Дели.