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Тюменского депутата исключили из "Единой России" после инцидента с незаконной охотой

Павла Шалагинова ранее задержали по подозрению в участии в незаконной охоте

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Тюменской области исключило из партии депутата Ялуторовской городской думы Павла Шалагинова после появления информации о его задержании по подозрению в участии в незаконной охоте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии во вторник.

"Все так. 4 сентября, как только узнали о происшествии", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Павла Шалагинова исключили из партии. В региональном отделении партии также подтвердили факт того, что депутата подозревают в незаконной охоте.

Членство Шалагинова в партии "Единая Россия" было приостановлено 5 февраля в связи с возможным его участием в ДТП со смертельным исходом.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что 5 сентября Шалагинов был задержан по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

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