Ульянов заявил, что Россия готова поддерживать диалог с США по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия готова принимать участие в обсуждениях с Соединенными Штатами вопросов по возвращению к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия готова поддерживать диалог по СВПД с нашими американскими коллегами", - написал Ульянов на своей странице в Twitter, комментируя публикацию о предстоящем визите спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж 7-10 сентября для консультаций.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Мэлли и небольшая делегация отправятся в Россию и Францию с целью провести консультации по ряду вопросов, связанных с возвращением Вашингтона и Тегерана к ядерной сделке.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.