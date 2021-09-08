Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию в ЕАЭС и обстановку вокруг Афганистана

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 сентября будет обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Евразийском экономическом союзе и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном.

"Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", - отметил Лукашенко на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, сообщает агентство БелТА в среду.