Памфилова считает, что электронное голосование никогда не заменит традиционное

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ постепенно работает над системой электронного дистанционного голосования, она должна вызывать полное доверие у граждан, при этом от традиционного способа проведения выборов отказываться никто не будет. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Хочу подчеркнуть, что это [электронное голосование] никогда не заменит полностью <...> традиционный вид голосования. Он был, есть и будет", - сказала она. По словам Памфиловой, электронное голосование должно стать дополнением, призванным расширить возможность граждан голосовать.

Глава ЦИК уточнила, что комиссия в плане разработки и внедрения такой электронной системы движется именно теми темпами, которые может себе позволить. "Мы работаем над системой электронного дистанционного голосования очень интенсивно, но не суетимся и не спешим. Потому что если не проработал какие-то аспекты, наломал дров на самом старте, то тогда уже ту дискредитацию и рухнувшее доверие ничем не восстановить", - пояснила она.

Председатель Центризбиркома напомнила, что на предстоящих выборах 19 сентября электронное голосование будет доступно в семи регионах, включая Москву. Проголосовать смогут около 10 млн человек. "Это то, что может позволить емкость системы с учетом того, что она обеспечивает полную безопасность", - пояснила Памфилова. Она уточнила, что после выборов ЦИК проведет оценку того, увеличилось ли число желающих голосовать таким образом.