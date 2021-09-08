Россияне, участвующие в работе организаций-иноагентов, могут быть наблюдателями на выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ, которые участвуют в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, имеют право быть наблюдателями на выборах. Об этом на заседании Центризбиркома России в среду сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", - сказала Памфилова.

По ее словам, такие граждане могут представлять "только тот субъект, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента".

"Кроме того, действуя в личном качестве (от своего имени) и не представляя при этом организацию, выполняющую функции иностранного агента, граждане могут участвовать в качестве привлеченных экспертов в обучении, которое проводят иные организации, имеющие на это право", - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что сама организация, выполняющая функции иностранного агента, по закону "не может осуществлять деятельность по организации направления наблюдателей на выборы, их обучению и иным образом участвовать в избирательных кампаниях".

СМИ-иноагенты также вправе освещать выборы и присутствовать на участках в дни голосования.

"СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов", - сказала она.

Памфилова добавила, что представители таких СМИ "могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов РФ, в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещать ход голосования наравне с представителями иных СМИ".