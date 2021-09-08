Памфилова: авторы фейков о выборах в РФ стали работать тоньше

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Создатели фейков, дискредитирующих выборы в России, стали действовать намного тоньше, чем раньше. Такое мнение высказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

"Стали не так грубо действовать, как раньше… Есть потоки лжи, которую уже бессмысленно опровергать, настолько очевидные, но есть довольно тонкая работа, выдаваемая с умным видом, с честными глазами", - сказала Памфилова в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

По ее словам, когда идет откровенная ложь, ЦИК старается "реагировать и разоблачать". "Мы в таких случаях требуем опровержения и даем официальную информацию. Наш принцип - ни разу ни на одно СМИ не подавали в суд, несмотря на клевету, не планируем это начинать. Мы выше этого. Уверена, что мы справимся без этих репрессивных методов", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, попытки дискредитации выборов предпринимаются постоянно. "Например, берутся карты нарушений, на которые накладываются видео с каких-то прошедших несколько лет назад выборов, или фабрикуются постановочные фейки. Это системная работа", - сказала Памфилова. Она уточнила, что, в частности, производится разного рода постановочное видео, публикуется "недоправда". "То есть методы разные. Например, метод заголовка, когда ряд изданий дает ложь в заголовке, а в тексте этого нет. Сейчас информации много, заголовки откладываются в голове", - сказала Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.