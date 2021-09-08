ЦИК РФ принял более 3,6 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России принял свыше 3,6 млн заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"По ДЭГ у нас подано в общей сложности 2 млн 32 тыс. 498 заявок. Москва здесь лидирует", - сказала Памфилова. По ее словам, в рамках "Мобильного избирателя" подали заявления 1 млн 654 тыс. 543 человека.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления также до 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).