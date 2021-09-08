Лавров: страны мира должны сообща бороться с тенденциями по реабилитации нацизма

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно наращивать совместные усилия по купированию опасных тенденций, связанных с реабилитацией нацизма. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума.

"Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозы фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребованы. Рассчитываю, что ваш форум, проходящий под девизом "Помним о прошлом и думаем о будущем", внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, противодействие ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости", - говорится в послании, которое зачитал в среду замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев на форуме.

"К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать. На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают головы национал-радикалы, оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, освободившим мир от коричневой чумы", - отметил Лавров в своем приветствии.

В свою очередь Чумарев обратил внимание, что Департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ при содействии неправительственных организаций из стран Прибалтики и на Украине удается купировать многие негативные тенденции, связанные с реабилитацией нацистских преступлений.

Международный антифашистский форум проходит в Москве с 8 по 9 сентября. Мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв фашизма и посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала. В программе форума запланирована международная видеоконференция с прямым включением участников из Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Франции.