Памфилова назвала "бессовестной ложью" утверждения о снятии кандидата с акциями "Яндекса"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Госдумы, который заявил о своем снятии с выборов из-за наличия у него акций "Яндекса" и "Сбера", владеет бумагами и иностранных компаний. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Ей был задан вопрос о том, почему в регистрации на выборах было отказано тем, кто владеет акциями "Яндекса" и "Сбера". "Это, я бы так сказала, бессовестная ложь, которую распространяет "Медуза", выполняющая функции иностранного агента, по поводу одного из кандидатов. Мы официально направим требование, чтобы они опровергли, дадим информацию", - сказала Памфилова.

Такие предположения глава ЦИК назвала спекуляцией. "Если говорить об этом кандидате, то там и Chevron, и Ford, и Apple, и Bank of America, и так далее. Там масса счетов (мы их опубликуем), которые опровергают это лукавое утверждение, что он якобы пострадал от того, что использовал акции "Яндекса", - пояснила она.

Памфилова указала на то, что ЦИК получал информацию об иностранных активах кандидатов от Центробанка РФ, после чего эти данные были доведены до представителей всех 14 партий, участвующих в выборах в Госдуму. По словам председателя Центризбиркома, в подавляющем большинстве случаев партии оперативно отреагировали на эти сведения и снимали кандидатов с гонки либо они делали это сами, однако ряд кандидатов оказались настойчивыми.

"Это дает повод потом рассказать, как их обижают, поскольку именно они истинная оппозиция. Поэтому к ним такие репрессии", - сказала Памфилова. Она уточнила, что в таком случае ЦИК вынужден обращаться в суд с тем, чтобы подтвердить наличие акций иностранных компаний, как и было сделано в данном случае. "Мы вторую порцию направили такой же информации в Верховный суд. Пусть Верховный суд решит эту проблему, а мы обязаны поступить в соответствии с решением суда", - заключила глава ЦИК.

Верховный суд России ранее отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Он был выдвинут от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов. Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.