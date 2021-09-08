Человекоподобный робот Robo-C будет представлять пермское отделение "Деловой России"

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Человекоподобный робот от российского разработчика-резидента "Сколково" был впервые принят в общественную организацию. Как рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев, андроид будет выполнять представительские функции пермского отделения "Деловой России".

Автономный человекоподобный робот Robo-C может говорить и иметь внешность и голос человека, может работать консультантом, администратором и промоутером. Андроид оснащен искусственной кожей, подвижными руками, может воспроизводить микромимику человека.

"Торжественное подписание соглашения о принятии робота в организацию прошло в офисе пермской компании "Промобот". <...> По словам представителей организации, в ходе своей работы дроид будет выполнять представительские функции", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пермского отделения "Деловой России" Евгений Протопопов во время подписания соглашения рассказал, что робота станут использовать для участия в мероприятиях, выступления на панельных дискуссиях, привлечения внимания новых членов и участников организации. Специально для этого ему был загружен цикл лекций и основная информация о последних технологических трендах. "Мы хотим показать, что для достижения целей "Деловой России", развития деловой среды и экосистемы для бизнеса мы используем самые современные технологии", - отметил Протопопов.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.