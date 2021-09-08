Песков заявил, что подписание каких-либо документов между Минском и Москвой не планируется

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронут на предстоящих переговорах ситуацию в Афганистане, но акцент в ходе встречи будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация в Афганистане - это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что РФ не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это суверенное дело любой страны. "Нет, так вопрос не ставится и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", - заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии ставить вопрос о признании Крыма. Он также отметил, что "Путин никогда сам этот вопрос не затрагивает".

Песков также сообщил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко не планируется подписание каких-либо документов, в том числе касающихся вопросов интеграции. "Нет, насколько я знаю, какие-то документы не планируются", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что главы государств проинформируют о темах, которые они обсуждали, на пресс-конференции по итогам встречи.

По итогам переговоров Путина и Лукашенко не планируется подписание каких-либо документов, заявил Песков. Путин и Лукашенко затронут ситуацию в Афганистане, но главное в обсуждении - отношения Москвы и Минска.