РФ не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, это суверенное дело любой страны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, это суверенное дело любой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ставить вопрос о признании Крыма.

"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", - заявил Песков.