{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: СМИ США указывают на следы зарубежных спецслужб в задержании граждан РФ в Минске

Пресс-секретарь президента считает, что "следы не так глубоко спрятаны"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кремль указывал на зарубежные следы в ситуации с задержанием в Минске 33 граждан РФ в 2020 году, появившаяся информация в американских СМИ в очередной раз косвенно подтверждает это. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Еще во время того, как эти события развивались. В данном случае это лишнее, косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", - отметил представитель Кремля.

"Мне неизвестно об этом", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия предоставлять новые доказательства.

Теги
БелоруссияСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Лавров: страны мира должны сообща бороться с тенденциями по реабилитации нацизма
На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, подчеркнул глава российского МИД
Читать полностью