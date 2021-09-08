Кремль не комментирует информацию о планах встречи Патрушева в Индии с главой ЦРУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Индию якобы встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

"Я пока оставлю это без комментариев", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить эти сведения.

Сейчас секретарь Совбеза РФ Патрушев находится в Нью-Дели с рабочим визитом. Он прибыл туда, чтобы провести российско-индийские консультации по вопросам безопасности. В числе тем мероприятия в том числе и ситуация в Афганистане.

Ожидается, что Патрушев во время визита встретится с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.