Песков: диалог о СМИ-иноагентах следует вести после начала работы нового состава Госдумы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал набраться терпения до начала работы нового парламента, чтобы вести диалог на тему признания СМИ иноагентом.

"Пока рано об этом говорить", - ответил в среду представитель Кремля на вопрос журналистов о начале конструктивного диалога на указанную тему. Он отметил, что "еще должен парламент сформироваться, комиссии, и тогда начнется экспертный разговор". "Без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с "цехом" вряд ли возможен", - полагает Песков. "Здесь просто нужно набраться чуть-чуть терпения", - добавил он.

"Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы, будем обсуждать с экспертами", - объяснил пресс-секретарь.

Ранее представитель Кремля не исключал, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.

Закон о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

Выборы в России

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября, в России проголосовать можно будет также 17 и 18 сентября.