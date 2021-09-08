Матвиенко назвала самоуправством БДИПЧ отказ направлять наблюдателей на думские выборы

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия считает надуманными причины, по которым БДИПЧ ОБСЕ не стало направлять международных наблюдателей на выборы в Госдуму, это решение является самоуправством со стороны Бюро, сказала в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

"Мы с большим сожалением это констатируем (отказ БДИПЧ ОБСЕ направить в РФ наблюдателей - прим. ТАСС). У нас были не всегда простые отношения, но они продолжались, у нас продолжался диалог, мы считаем, что отказ участвовать [в наблюдении за выборами] абсолютно по надуманным причинам, считаем это просто самоуправством Бюро", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что решение об ограничении числа наблюдателей относится не только к БДИПЧ ОБСЕ. "Это общее решение, принятое ЦИК РФ по отношению к ОДКБ, ШОС, МПА СНГ, это связано только с санитарно-эпидемиологической обстановкой, обеспечением безопасности выборов", - подчеркнула спикер Совфеда. Она пояснила, что нигде юридически не оформлено, что только БДИПЧ может определять количество наблюдателей. "Никаких обязательств перед БДИПЧ ОБСЕ ни у России, ни у других государств нет", - сказала Матвиенко.

В ходе встречи она также напомнила, что в июле глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. "Мы также отмечали неоднократные нарушения регламента, поэтому мы призываем, очень просим вас все-таки обеспечить подлинно демократический характер работы ПА ОБСЕ и принятия резолюций, решений строго в соответствии с правилами и регламентом. В противном случае делегация Федерального собрания вынуждена будет пересмотреть свое отношение к ПА ОБСЕ", - заявила Матвиенко.

Решение ОБСЕ о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", ранее было опубликовано на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.