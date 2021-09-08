КПРФ подготовила 300 тыс. наблюдателей к предстоящим выборам

МОСКВА, 8 сентября ./ТАСС/. КПРФ уже подготовила 300 тыс. наблюдателей для контроля за ходом голосования на выборах в Госдуму на избирательных участках, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Мы настаиваем, чтобы был полный контроль за каждым конвертом, который запечатан, начиная с видео, кончая возможностью предоставить наших наблюдателей. Мы подготовили - 96 тыс. участков умножить на три - 300 тыс. наблюдателей", - сказал он на пресс-конференции в среду.

"Вчера мне [лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей] Миронов говорит, он 100 с лишним тысяч [наблюдателей подготовил]. Давайте проконтролируем так, как стрельцы Петра в свое время мерили землю у бояр", - призвал Зюганов.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин на предвыборном съезде компартии в июне сообщал, что КПРФ намерена подготовить на сентябрьские выборы не менее полумиллиона наблюдателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.