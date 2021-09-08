В аппарате СБ РФ опровергли информацию о встрече Патрушева с главой ЦРУ в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не встречался в ходе визита в Индию с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ", - сказал представитель СБ РФ.

По словам Аношина, у секретаря Совбеза насыщенная программа рабочего визита в Нью-Дели, в ходе которого "он проводит встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики".

Патрушев посещает Нью-Дели 7-8 сентября для российско-индийских консультаций по вопросам безопасности, в том числе - по ситуации в Афганистане. Он уже провел встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и с министром иностранных дел республики Субраманиямом Джайшанкаром. Ожидается, что Патрушев во время визита также встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщил в среду со ссылкой на свои источники телеканал NDTV, директор ЦРУ Бернс во вторник также встретился в Нью-Дели с Довалом. Газета Hindustan Times тоже сообщила со ссылкой на свои источники, что глава ЦРУ прибыл в индийскую столицу во вторник для встреч с рядом чиновников. Официального подтверждения этой информации не поступало.