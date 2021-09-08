Источник: врио главы МЧС до назначения нового министра будет Чуприян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполнять обязанности министра по чрезвычайным ситуациям будет первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, который сейчас находится на учениях в Норильске. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"По действующим нормативным документам, в случае отсутствия главы министерства врио министра становится первый зам - это Александр Чуприян", - пояснил источник. При этом он уточнил, что, так как и министр, и его первый заместитель накануне отправились в командировку, сейчас обязанности министра исполняет замглавы МЧС Илья Денисов.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

С 1987 года Зиничев работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС.