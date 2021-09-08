Замглавы МИД РФ обсудил с послом Китая ситуацию в Центральноазиатском регионе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в среду с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем ситуацию в Центральной Азии с учетом последних событий в Афганистане. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня с акцентом на проблематику Центральноазиатского региона, в том числе на фоне последних событий в Афганистане. Подчеркнута важность наращивания внешнеполитического взаимодействия между двумя странами", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, сторонами была "дана высокая оценка динамике развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", добавили в министерстве.