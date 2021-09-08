Путин и глава Евросовета подчеркнули важность поддержания мира в Афганистане

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Мишель выразили "готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности".

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".