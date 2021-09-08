Путин рассказал главе Евросовета о реализации договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Как сообщает в среду пресс-служба Кремля, эта тема затрагивалась в ходе их телефонного разговора.

"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Кремль добавил, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".