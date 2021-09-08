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Кризис на Украине
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Путин: Киев упорно уклоняется от обязательств по налаживанию диалога с Донбассом

Как отметили в Кремле, в разговоре российского лидера с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киевские власти упорно уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщила пресс-служба Кремля в среду о содержании разговора Путина и Мишеля.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования", - отметили в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКризис на УкраинеМишель, Шарль
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