Путин: Киев упорно уклоняется от обязательств по налаживанию диалога с Донбассом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киевские власти упорно уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщила пресс-служба Кремля в среду о содержании разговора Путина и Мишеля.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования", - отметили в Кремле.