Патрушев и Моди обсудили возможное углубление диалога Индии и РФ на высшем уровне

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева во время его рабочего визита в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что в беседе был затронут широкий круг вопросов российско-индийского сотрудничества, а также ряд проблем международной повестки дня. "Обсуждены возможности для дальнейшего развития особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, включая углубление политического диалога на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.

Патрушев и Моди также рассмотрели возможность укреплять взаимодействие России и Индии в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС, а также развивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. "Подтвержден настрой двух стран на усиление координации в области укрепления региональной стабильности, в том числе на афганском направлении", - добавили в Совбезе.

Патрушев находится в Нью-Дели с рабочим визитом. Он прибыл туда, чтобы провести российско-индийские консультации по вопросам безопасности. В числе тем мероприятия значится и ситуация в Афганистане.