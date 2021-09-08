{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев и Моди обсудили возможное углубление диалога Индии и РФ на высшем уровне

Как сообщили в Совбезе, стороны подтвердили настрой двух стран на "усиление координации в области укрепления региональной стабильности, в том числе на афганском направлении"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева во время его рабочего визита в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что в беседе был затронут широкий круг вопросов российско-индийского сотрудничества, а также ряд проблем международной повестки дня. "Обсуждены возможности для дальнейшего развития особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, включая углубление политического диалога на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.

Патрушев и Моди также рассмотрели возможность укреплять взаимодействие России и Индии в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС, а также развивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. "Подтвержден настрой двух стран на усиление координации в области укрепления региональной стабильности, в том числе на афганском направлении", - добавили в Совбезе.

Патрушев находится в Нью-Дели с рабочим визитом. Он прибыл туда, чтобы провести российско-индийские консультации по вопросам безопасности. В числе тем мероприятия значится и ситуация в Афганистане.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанИндияРоссияМоди, Нарендра
Единый день голосования
Мосгорсуд снял предпринимателя Потапенко с выборов в Госдуму по одномандатному округу
Дмитрий Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости
Читать полностью