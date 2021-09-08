МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в октябре совещание по климатической политике накануне международной конференции по климату, которая открывается в Глазго 31 октября. Об этом заявил в среду специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Об участии президента [в климатической конференции в Глазго] сейчас однозначно я ответить не смогу, но мы готовим по поручению президента совещание с его участием. После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре месяце", - сказал Эдельгериев на онлайн-конференции.

По его словам, подготовка к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго идет "серьезнейшим образом", раз в месяц происходят совещания органов власти и экспертного сообщества. При этом пока официальная позиция России в отношении предстоящей конференции не сформирована, отметил спецпредставитель.