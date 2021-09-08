Путин внес на ратификацию соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим-контрактникам и для установления размера ежемесячной надбавки для военных пенсионеров. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, заключение такого соглашения было продиктовано необходимостью "сохранения за военнослужащими, а также за лицами, уволенными с военной службы, права на назначение ежемесячной надбавки" с учетом приобретенной ими выслуги лет на службе в вооруженных силах и других воинских формированиях России и Южной Осетии, "при условии, что в периоды прохождения ими военной службы они являлись гражданами одной из сторон".

Документом устанавливается, что "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах одной стороны, в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет засчитываются в календарном исчислении периоды прохождения ими военной службы в вооруженных силах другой стороны" при наличии гражданства. Аналогичное правило вводится и для служивших в одной из стран - участниц соглашения военных, вышедших на пенсию, которая назначается в соответствии с законами другой страны-участницы.