Источник рассказал, как прошла встреча политсоветников в "нормандском формате"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Политические советники "нормандской четверки" согласны с тем, что проводить новый саммит ради саммита нецелесообразно. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к переговорам по итогам состоявшейся в среду их очередной видеоконференции.

По его словам, встреча советников состоялась по просьбе Германии. Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки", отметил он.

"Двухчасовые переговоры прошли в духе уже ставшей за семь лет неизменной европейской традицией "конструктивной неопределенности", - продолжал источник. - Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе".

Как отметил источник, еще накануне переговоров участники обменялись проектами итоговых документов. "Их содержание, а также сегодняшняя дискуссия, показали фундаментальные различия в подходах к урегулированию конфликта в Донбассе", - резюмировал он.

По его словам, Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу минских соглашений.

"Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений, в то время как официальный представитель офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка минских соглашений", - отметил источник. - При этом кабинет министров Украины официально внес в августе этого года в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и по сути являющийся официальной заявкой Украины на выход из Минска.

Как подчеркнул источник, минские соглашения предписывают проведение в Донбассе местных выборов, а законопроект о переходном периоде их прямо запрещает. "Несмотря на это очевидное раздвоение сознания, представитель Украины в группе политических советников отказался признать наличие каких-либо противоречий по позиции официального Киева в отношении выполнения минских соглашений. Андрей Ермак прямолинейно заявил, что "не нужно обращать внимания на ситуацию внутри Украины, мол, президент Украины Владимир Зеленский "исполнит все, под чем будет стоять его подпись после саммита", - резюмировал он.

Газовая тематика

Газовая тематика не входит в компетенцию "нормандского формата" и не может рассматриваться на его саммите. Об этом в среду сообщил журналистам источник в российской делегации, близкий к переговорам.

По его словам, представитель Украины, глава офиса президента Андрей Ермак "неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита "газовую тематику". "Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят", - прокомментировал собеседник агентства.