Аксенов рассчитывает, что заказчики диверсии на газопроводе в Крыму понесут наказание

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что уголовные дела возбудят в отношении сотрудников украинских спецслужб, организовавших подрыв газопровода на полуострове, и они понесут наказание. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Миллет" глава республики Сергей Аксенов.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшую 23 августа на участке газопровода в районе села Перевальное в Крыму диверсию организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно всем придет", - сказал Аксенов.

Глава региона рассказал, что трое задержанных в Крыму подозреваемых под давлением улик дали признательные показания и свидетельствовали против сотрудников украинской военной разведки.

По данным Центра общественных связей, организаторами являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: посредника, заместителя председателя запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис") Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии, Асана и Азиза Ахтемовых.