Захарова назвала катастрофой план размещения беженцев из Афганистана в Центральной Азии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран. Об этом написала в среду в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала публикацию Telegram-канала "Дипломатический источник", сообщившего со ссылкой на СМИ, что европейские страны предложили "деньги и ресурсы" Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.

"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже", - отметила она.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. При этом, как стало известно 7 сентября, Белый дом запросил у Конгресса США более $30 млрд на ряд нужд, включая восстановительные работы после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев.