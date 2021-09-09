Зампостпреда РФ заявила, что миротворческие миссии нужно завершать по мере стабилизации

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что миротворческие миссии ООН по мере стабилизации ситуации необходимо своевременно завершать, поддержка странам должна оказываться при соблюдении суверенитета. Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Лучшей трансформацией мандата любой миссии ООН является полная передача ответственности самим государствам как за предотвращение, так и за преодоление последствий конфликтов, а также за сохранение мира и продвижение по пути восстановления и развития при учете интересов и прав всего населения страны", - отметила дипломат. Евстигнеева при этом обратила внимание на то, что редко удается достичь такого результата, тем более в краткий срок.

"Несмотря на то, что в последние годы мандаты миротворческих операций становятся чересчур "комплексными" и включают в себя многие несвойственные миротворцам задачи, уверены в том, что оказывать государствам долгосрочную помощь в области развития и прав человека через операции по поддержанию мира нецелесообразно, - сказала заместитель постпреда РФ. - По мере выполнения своих основных функций и стабилизации обстановки "на земле" миротворческие миссии должны своевременно сворачиваться и преобразовываться в другие форматы международного содействия".

В то же время, указала она, при сокращении или закрытии миссий необходимо обеспечивать их преемственность "в целях недопущения рецидивов конфликтов в переходный период". "В любом случае при рассмотрении вопроса о выводе миротворцев ключевым должно быть мнение принимающей стороны", - подчеркнула дипломат.

Россия выступает за то, чтобы международная поддержка оказывалась исключительно по просьбе или с согласия соответствующей страны, без диктата и при безусловном соблюдении суверенитета, отметила Евстигнеева. "Единых рецептов и автоматизма здесь быть не может", - заявила заместитель постпреда РФ.