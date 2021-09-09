Путин и Лукашенко обсудят интеграционные процессы и тему Афганистана

МОСКВА/МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах в Москве в четверг, 9 сентября, обсудят тему интеграции в рамках Союзного государства.

В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории.

Как проинформировала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров "будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений". Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе планируется обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.

После встречи лидеры дадут пресс-конференцию. Подписание каких-либо документов, в том числе касающихся вопросов интеграции, по итогам переговоров не планируется.

Прогресс в интеграции

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главным образом речь на переговорах будет идти о двусторонних отношениях Москвы и Минска. Отвечая на вопрос, довольна ли Москва ходом интеграционных процессов, представитель Кремля заметил, что "это очень сложный процесс, многогранный, работа ведется очень напряженная на протяжении очень многих лет". Он добавил, что "всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее, но все все-таки трезво оценивают ситуацию, и не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно". Песков не стал прогнозировать, чем может закончиться диалог двух лидеров на тему интеграции.

Представитель Кремля заявил, что РФ не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это суверенное дело любой страны. Он подчеркнул, что во время переговоров двух президентов эта тема также не будет затрагиваться. Песков не стал говорить и о том, войдет ли вопрос о предоставлении нового кредита Минску в повестку встречи российского и белорусского лидеров 9 сентября.

Ожидания Минска

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встрече Лукашенко и Путина, заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

В Минске утверждают, что Белоруссия и Россия нашли консенсус по всем 28 союзным программам интеграции. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков 6 сентября в эфире телеканала "Беларусь-1" подтвердил, что работа над этими документами находится на финишной прямой, и выразил надежду, что Путин и Лукашенко на встрече в Москве примут решение о том, готовы ли программы к подписанию в подготовленном виде.

По словам Снопкова, союзные программы формируются на основе трех базовых элементов - цель, направление и результат, причем цель у них, в принципе, одинаковая - создание равных стартовых условий для субъектов хозяйствования двух стран.

Снопков заявил, что в числе других готова союзная программа, которая касается рынка газа, однако, по словам белорусского первого вице-премьера, стороны договорились в следующем году определить условия работы этого рынка. Он констатировал, что сейчас цена на газ для Белоруссии - лучшая на всем пространстве СНГ, а также в сравнении с ЕС, однако подчеркнул, что рынок волатилен. "Что в дальнейшем будет? Вот эти принципы [стороны] и должны определить", - сказал первый вице-премьер.

Президент Белоруссии, в свою очередь, заявлял, что союзные программы руководители обеих стран планируют утвердить на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре, если 9 сентября стороны придут к окончательным договоренностям и затем правительства РФ и Белоруссии примут эти документы. Лукашенко считает, что союзные программы очень выгодны для Белоруссии и России во всех отношениях. Он подчеркивал, что для установления тесных связей странам не нужно включать в свой состав другие государства, а "надо выстраивать отношения как два суверенных государства".

Кроме того, Лукашенко сообщал, что на предстоящих переговорах он может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере. Речь может идти о возможности расширении нефтедобычи в России.

Белоруссия также заинтересована в поставках российских зенитных ракетных систем. По словам Лукашенко, белорусская сторона обратилась с просьбой к Путину о поставках С-400 "по сходной цене, в кредит". В начале сентября президент Белоруссии сообщил, что Россия в ближайшее время поставит его стране десятки самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

Белорусские друзья

Путин, как сообщал Кремль, 30 августа направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю 67-летия белорусского лидера. В этом обращении президент РФ заверил, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

Он выразил уверенность, что стороны совместными усилиями будут и далее "всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях". Глава российского государства отметил, что высоко ценит усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.