Главы МИД России и Израиля обсудят Сирию и ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид проведут в четверг переговоры в Москве.

Это первый визит Лапида в Москву с момента его назначения на пост главы МИД после формирования в Израиле нового кабинета министров. Ожидается, что в центре внимания сторон будут ситуация в Сирии, палестино-израильское урегулирование и двусторонние вопросы.

Тридцатилетие возобновления отношений

В октябре Россия и Израиль отметят 30-летие возобновления двусторонних дипотношений. В преддверии этой даты Лавров и Лапид сверят часы по актуальным двусторонним, региональным и международным вопросам. Особое внимание планируется уделить дальнейшему развитию политического диалога, совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильских отношений и активизации гуманитарных связей.

В течение года в обеих странах проходили мероприятия, посвященные 30-летию возобновления дипломатических связей. В июле в России и Израиле в честь этой даты были высажены две аллеи из 30 фруктовых деревьев.

В Москве подчеркивают заинтересованность в наращивании двустороннего делового партнерства. Так, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, вызванную пандемией, в январе-июне объем двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 36% и составил почти 1,2 млрд долларов.

Одна из тем повестки - взаимное признание сертификатов вакцинации, что позволило бы возобновить туристические потоки. Министры также планируют обсудить координацию шагов по противодействию попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и их приспешников, отрицания Холокоста.

Сирийские острые углы

Одной из центральных тем переговоров станет обстановка в Сирии и вокруг нее. Так, с начала июля серьезно обострилась ситуация в провинции Дераа на юге республики. Последнее соглашение о локальном примирении между правительственными силами и боевиками было достигнуто 1 сентября после продолжавшейся более месяца осады правительственными войсками Дераа-эль-Балада, Тарик-эс-Сада и других районов.

Ситуацию осложняют и продолжающиеся авиаудары Израиля по территории арабской республики. Российская сторона призывает к их прекращению и подчеркивает, что они серьезно препятствуют усилиям по стабилизации обстановки в Сирии.

Ближневосточный тупик

Значительное внимание стороны уделят проблематике ближневосточного урегулирования, в котором по-прежнему наблюдается тупиковая ситуация. В мае после решения израильского суда об изъятии домов в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей произошло очередное обострение конфликта. После 11 дней обмена ракетными ударами между израильской армией и действующими в секторе Газа группировками было подписано перемирие, однако ситуация остается взрывоопасной.

Россия продолжает выступать за возобновление прямых палестино-израильских переговоров и неоднократно предлагала для этого свою площадку. По мнению Москвы, продвижению урегулирования способствовало бы и проведение министерской встречи ближневосточного "квартета" (РФ, США, ЕС, ООН). Как заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, российская сторона предложила провести такую встречу в сентябре в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня ГА ООН, а также консультации в расширенном формате с участием региональных государств.

Кроме сирийского и палестинского вопроса министры могут рассмотреть более широкую региональную повестку, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Одновременно с главой израильского МИД в Москве находится спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли, консультации с которым проводит замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В среду замглавы МИД РФ заявил ТАСС, что Москва озабочена быстрым наращиванием возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы. Как отметил дипломат, Тегеран все дальше уходит от изначально заданных параметров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что затрудняет восстановление сделки.

Не исключено, что Лавров и Лапид затронут ситуацию в Афганистане. Очевидно, что нестабильность в этой стране в той или иной степени затрагивает безопасность обоих государств.