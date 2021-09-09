Путин рассчитывает на углубление диалога РФ и Таджикистана на разных направлениях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия провозглашения независимости республики. Глава российского государства рассчитывает, что Москва и Душанбе обеспечат углубление диалога на разных направлениях и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках международных структур, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном", - говорится в телеграмме Путина Рахмону.

Президент РФ "выразил уверенность в том, что Россия и Таджикистан совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", сообщили в Кремле.

"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - отмечает Путин в послании Рахмону.