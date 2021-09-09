Все избирательные участки в Калининградской области оснастили системами видеонаблюдения

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки на территории Калининградской области оснащены системами видеонаблюдения и видеофиксации. Беспрерывная запись происходящего на них будет вестись в течение всех трех дней голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

"В Калининградской области 100% избирательных участков будут оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации, 352 избирательных участка региона оборудованы системой видеонаблюдения, на каждом участке размещены две видеокамеры. Еще на 203 избирательных участках будет установлена система видеофиксации (по две видеокамеры на участок). Видеонаблюдение обеспечит беспрерывную запись процесса голосования в течение всех трех дней, длина которой составит более 70 часов. Комплекс наблюдения позволит не только в режиме реального времени просматривать происходящее на участках, но и вернуться к любому важному моменту", - сказал представитель облизбиркома.

В поле зрения камер попадут стационарные и переносные ящики для голосования, места выдачи бюллетеней, места хранения сейф-пакетов, увеличенные формы протоколов. Трансляция с видеокамер будет идти на специальный портал, доступ к которому будет у всех партий, их региональных отделений, зарегистрировавших списки кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы. Кроме того, доступ к онлайн-просмотру будет у общественных палат и уполномоченных по правам человека, добавил собеседник агентства.

Доступ к видеотрансляции будет доступен также региональным, территориальным и участковым избирательным комиссиям. "Нововведение этого года - организация центра общественного наблюдения, который оборудуют в Общественной палате Калининградской области. Центр будет осуществлять общественный мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Именно здесь можно в режиме онлайн наблюдать картинку с камер", - отметил представитель облизбиркома.

О выборах в регионе

Жителям Калининградской области предстоит избрать 40 депутатов областной думы. Выборы пройдут по пропорциональной (смешанной) избирательной системе: 20 депутатов в новый созыв областного парламента предстоит избрать по партийным спискам, еще 20 - в одномандатных избирательных округах.

В дни голосования, 17, 18 и 19 сентября, в регионе пройдут также основные выборы депутатов городских и окружных советов в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Краснознаменском, Неманском, Правдинском и Мамоновском городских округах. В Янтарном городском округе состоятся дополнительные выборы депутата окружного Совета по одномандатным избирательным округам № 11 и № 5.

Также в области состоятся выборы депутатов Госдумы по единому округу и двум одномандатным округам на территории региона: № 97 и № 98. Для голосования на выборах депутатов Госдумы к одномандатным округам будут присоединены голоса граждан России, живущих за рубежом. К одномандатному округу № 97 отнесены граждане России, проживающие в Греции и в Таджикистане, к одномандатному округу № 98 - избиратели из Молдавии. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области - 822 129 человека, уточнили в облизбиркоме.