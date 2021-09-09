Источник: РФ не подтверждает факт начала обсуждения с США подготовки встречи президентов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская сторона не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном подготовки новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник.

"Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации новой встречи Путина и Байдена.