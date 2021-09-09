Борисов: ресурсов ОДКБ хватит для контроля ситуации на границах с Афганистаном

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Ресурсов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достаточно для контроля над возможным проникновением боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Имеющихся в распоряжении стран - участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - сказал Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

По его словам, сейчас усиливается риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны. "Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона", - сказал Борисов.

"Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания государств ОДКБ. "Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", - сказал Борисов.