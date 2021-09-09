В МИД России подтвердили, что делегация Афганистана не приедет на саммит ШОС в Душанбе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Делегация Афганистана не будет представлена на юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), намеченном на 16-17 сентября в Душанбе. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Прерогатива приглашения гостей на мероприятия ШОС относится к сфере полномочий государства - председателя. В свое время приглашение предыдущему руководителю (президенту Афганистана Ашрафу Гани - прим. ТАСС) было направлено с учетом того, что Афганистан является наблюдателем в ШОС. Но на данном этапе у всех государств - членов есть понимание, что, пока в Афганистане не будет легитимного общепризнанного правительства, приглашать нет оснований. Контрпартнер пока не прорисовывается", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, получится ли так, что Афганистан никак не будет представлен на предстоящем саммите, Хакимов ответил: "Скорее всего, да".

16-17 сентября в Душанбе запланированы очный саммит ОДКБ и встреча лидеров ШОС.

ШОС - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.​