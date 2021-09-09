МИД РФ: на данном этапе запланировано участие Путина в очном саммите ШОС в Душанбе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ожидается, что президент России Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Об этом объявит пресс-служба президента РФ, но, насколько мне известно, на данном этапе планируется очный формат участия", - сказал он.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. ШОС является международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран являются партнерами по диалогу ШОС: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.