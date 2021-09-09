Граждане России в Белоруссии смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми участках

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми избирательных участках, расположенных в Минске и других городах республики. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

По данным российской дипмиссии, размещенным на сайте, с 17 по 19 сентября голосование будет проходить в Минске в здании посольства РФ, в Бресте - в здании генконсульства РФ, в Островце (Гродненская область) - в здании информационного центра БелАЭС. Кроме того, 19 сентября граждане РФ смогут проголосовать в Гродно и Витебске - в городских центрах культуры, в Гомеле - в Российском центре науки и культуры, в Могилеве - в лицее Белорусско-Российского университета, в Бобруйске - в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

В посольстве сообщили, что избирательные участки начнут работу в 08:00, а закроются в 20:00 (совпадает с мск). При этом напомнили, что правом на участие в выборах обладают все граждане РФ, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет, а для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина России.

Ранее сообщалось, что на консульском учете в Белоруссии стоят порядка 60 тыс. граждан РФ. Однако не все становятся на консульский учет, поэтому их может быть порядка 100 тыс. Они могут голосовать по заявительному принципу, придя на участок и показав паспорт.