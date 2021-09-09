Песков: конкретных наработок по возможной встрече Путина и Байдена в октябре пока нет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Конкретные планы по возможной встрече в октябре президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры об организации новой встречи Путина и Байдена в октябре. Предыдущая личная встреча президентов состоялась в июне в Женеве.

Участие в ГА ООН и саммите по борьбе с ковидом

По словам Пескова, США также пока не предоставили российской стороне конкретики про возможный международный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как ранее сообщила газета Politico, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации. Ожидается, что саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало. Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее. По саммиту тоже надо понимать, в каком формате он будет проходить, пока понимания этого нет", - пояснил Песков.