Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании "умного голосования"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании технологии так называемого умного голосования, которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

"Вычислены 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют", - сказал Климов в четверг журналистам.

"Наши специалисты посмотрели. Получается так: источник этих тестировщиков - некий стартап, по крайней мере, <...> засветился источник, он имеет фамилию Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США", - сказал Климов.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).