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Единый день голосования

Песков: входящие в пятерку кандидаты "Единой России" сами примут решение о работе в Думе

Отвечая на вопрос, не будет ли обманом ожиданий избирателей ситуация, если вся пятерка в Госдуму решит не идти, представитель Кремля сказал, что это их личное решение, а вся процедура прописана в законе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Участники федеральной пятерки списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму сами примут решение о переходе на работу в парламент. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию РБК о том, что детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам выборов возьмет депутатский мандат.

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Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина, что входящие в федеральную пятерку кандидаты от "Единой России" лично примут решение, пойдут ли в Госдуму или останутся в своих текущих должностях.

Отвечая на вопрос, не будет ли обманом ожиданий избирателей ситуация, если вся пятерка в Госдуму решит не идти, Песков сказал: "Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Вся процедура прописана в законе".

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"Кузнецова, Анна Юрьевна
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