Совету ОДКБ представят план оснащения коллективных сил современным оружием

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) будет представлен на рассмотрение главам государств ОДКБ на встрече в Душанбе 16 сентября. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Очень важно нам сейчас сосредоточиться на реализации плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Такой план у нас уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями Совета безопасности, и 16 числа (16 сентября - прим. ТАСС) будет представлен главам государств на утверждение", - отметил Семериков.

Замгенсека организации напомнил, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности 23 августа главы государств "всесторонне обсудили и дали поручения по выработке предложений по нейтрализации <...> той угрозы, которая исходит с территории Афганистана". "В том числе - работать на опережение относительно возможного потока беженцев со стороны Афганистана", - уточнил Семериков. "Все эти вопросы нашли отражение в перечне мер и мероприятий, которые мы тоже 15-16 сентября доложим министрам обороны, министрам иностранных дел, секретарям Советов безопасности и, соответственно, после их рассмотрения внесем на рассмотрение уже глав государств", - сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ.

В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил надежду, что главы государств ОДКБ на встрече в Душанбе подпишут договор по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой. "Серьезно продвинулись в плане оснащения сил коллективной безопасности стран ОДКБ, и я надеюсь, что он будет подписан во время встречи глав государств 16 сентября", - сказал Борисов журналистам по итогам заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

"Подписали ряд важных документов, которые способствуют интеграции, совместным действиям наших государств в области обеспечения коллективной безопасности. Особенно сегодня эта ситуация складывается остро в связи с известными событиями в Средней Азии", - добавил Борисов.

По его словам, следующее заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ состоится в Москве.