Песков сообщил, что Путин и Лукашенко проведут часть переговоров за рабочим обедом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в четверг встречаются в Москве, проведут часть переговоров за рабочим обедом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что встреча лидеров начнется после 17:00.

"Уже где-то после пяти [вечера] мы ожидаем начало рабочего визита президента Лукашенко, его беседы с главой российского государства", - сказал представитель Кремля. По его словам, "сначала будет беседа двух президентов, они ее продолжат за рабочим обедом". "По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция", - отметил Песков.

Он обратил внимание на то, что перед переговорами с Лукашенко Путин проведет заседание оргкомитета "Победа". "Выступит секретарь [генсовета] "Единой России" [Андрей] Турчак, в том числе речь пойдет о заявках на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев об итогах форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", - отметил представитель Кремля, добавив, что по теме форума будет также доклад генерального прокурора Игоря Краснова.

Песков напомнил, что Путин в четверг в режиме видеоконференции также примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Пресс-секретарь уточнил, что планируются выступления руководителей стран - участниц объединения, которые "продолжат обсуждение и в закрытом формате".